Ганц: протесты сорвут этот "судебный переворот"
Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц приветствовал масштабные акции протеста против правовой реформы, которые стартовали 11 июля по всей стране.
Соответствующий комментарий он сделал, прибыв на демонстрацию на улице Каплан в Тель-Авиве.
"Протестующие беспокоятся за страну. Они возглавляют эту борьбу. Я призываю их продолжать двигаться в этом направлении. В конечном итоге, протесты сорвут этот "судебный переворот", - сказал он.
Ганц призвал полицию максимально минимизировать применение силы в отношении протестующих.
"Они вам не враги. Не применяйте силу по отношению к гражданам", - призвал он.
גנץ במחאת קפלן: "האנשים כאן דואגים למדינה הזו, והמחאה היא זו שתבלום את ההפיכה המשטרית. לגבי אנשי המילואים שקוראים לא להתייצב - הם האנשים הכי טובים במדינה, אבל המחאה חייבת להישאר מחוץ לצבא, ולמשטרה – מול אויבים מפעילים מקסימום כוח, לא מול אזרחים"@daniel_elazar pic.twitter.com/LXH6XWWJoB— כאן חדשות (@kann_news) July 11, 2023