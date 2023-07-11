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бени ганц
11.07.2023 16:53 Алина Груднева

Ганц: протесты сорвут этот "судебный переворот"

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц приветствовал масштабные акции протеста против правовой реформы, которые стартовали 11 июля по всей стране.

Соответствующий комментарий он сделал, прибыв на демонстрацию на улице Каплан в Тель-Авиве.

"Протестующие беспокоятся за страну. Они возглавляют эту борьбу. Я призываю их продолжать двигаться в этом направлении. В конечном итоге, протесты сорвут этот "судебный переворот", - сказал он.

Ганц призвал полицию максимально минимизировать применение силы в отношении протестующих.

"Они вам не враги. Не применяйте силу по отношению к гражданам", - призвал он.

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