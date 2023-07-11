



Ганц: протесты сорвут этот "судебный переворот"

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц приветствовал масштабные акции протеста против правовой реформы, которые стартовали 11 июля по всей стране.



Соответствующий комментарий он сделал, прибыв на демонстрацию на улице Каплан в Тель-Авиве.



"Протестующие беспокоятся за страну. Они возглавляют эту борьбу. Я призываю их продолжать двигаться в этом направлении. В конечном итоге, протесты сорвут этот "судебный переворот", - сказал он.



Ганц призвал полицию максимально минимизировать применение силы в отношении протестующих.



"Они вам не враги. Не применяйте силу по отношению к гражданам", - призвал он.