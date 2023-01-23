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Ганц: протесты дают результаты, Нетаниягу уже поет иначе на английском
23.01.2023 17:02 Евгения Маркова

Ганц: протесты дают результаты, Нетаниягу уже поет иначе на английском

Лидер партии "А-Махане а-Мамлахти" Бенни Ганц говорит, что массовые протесты против правительства имеют реальный эффект и заставляют чиновников пересматривать запланированную кардинальную реформу судебной системы.

Выступая на заседании своей фракции в Кнессете, Ганц сказал, что "видит огромное влияние общественного протеста и демонстраций, и уже слышит голоса представителей коалиции, которые хотят достичь договоренностей и не хотят "выплеснуть демократию вместе с помоями".

"Все больше и больше правых говорят об этом, все больше и больше членов Кнессета шепчутся об этом в коридорах, и многие ультраортодоксы понимают угрозу, которую это представляет для них в будущем как для меньшинства", — сказал Ганц.

Он также отметил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу уже смягчил свою риторику в обращении к международному сообществу.

"Нетаниягу уже поет иначе на английском", — сказал Ганц в заключение.
 

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