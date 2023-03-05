



Ганц призывает резервистов продолжать службу “без условий”

Лидер партии “Маханэ Мамлахти” Бенни Ганц, бывший начальник штаба ЦАХАЛа, призывает солдат-резервистов продолжать нести службу даже на фоне волны протестов против планов правительства по реформированию судебной системы.



“Я призываю резервистов и тех, кто находится на действительной службе, — продолжать служить, проявлять себя, несмотря ни на что. Защитить эту страну протестами и защитить ее [военными] вылазками… несмотря на боль”, — сказал Ганц на заседании фракции своей партии в Кнессете.



Ганц призывает их “продолжать сражаться за эту страну в бою и в знак протеста. Рано или поздно мы победим в этой борьбе. Государство Израиль и его ценности сильнее любого правительства”.







