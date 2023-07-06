



Ганц призывает Нетаниягу возобновить переговоры о судебной реформе

Глава оппозиционной партии “а-Маханэ а-Мамлахти” Бени Ганц, предупреждая о надвигающейся гражданской войне, призывает премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить одностороннее стремление коалиции пересмотреть судебную систему и возобновить переговоры в поисках компромисса по реформе.



“Я призываю Нетаниягу немедленно объявить о прекращении одностороннего законодательства, прийти сегодня в резиденцию президента и вернуться к диалогу, — говорит он. - Если не за демократию, если не за безопасность, если не за экономику, то за целостность народа Израиля и предотвращение кровопролития“.



В партии Нетаниягу “Ликуд“ ответили: “Мы не верим Бени Ганцу“ и обвинили его в том, что он несерьезно относится к переговорам о компромиссе, организованных президентом Ицхаком Герцогом.



Ганц, отмечают в партии, “находится в плену протеста и не желает или не может достичь каких-либо соглашений. Вся его цель состоит в том, чтобы тратить больше времени“.







