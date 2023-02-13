



Ганц призывает Нетаниягу уволить "генератора хаоса" Бен-Гвира

Лидер партии "А-Маханэ а-Мамлахти" заявил, что "Израиль сидит на пороховой бочке безопасности", но коалиция "сосредотачивает усилия на разделении людей и разрушении демократии".



Ганц говорит, что план правительства по усилению политической власти над судебной властью наносит ущерб способности Израиля победить террор.



"Чтобы победить терроризм, необходимо сделать две вещи: немедленно остановить грабительское законодательство… и навести порядок в оборонном истеблишменте", — говорит Ганц, указывая на неразбериху с разделением полномочий в Министерстве обороны и "генератора хаоса" министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



Обращаясь к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, Ганц сказал, что "эксперимент провалился, и если он продолжится, то может поджечь страну". Ганц также призвал премьер-министра уволить Бен-Гвира и заменить его "опытным и ответственным деятелем, таким как бывший директор Шин Бет Ави Дихтер", который в настоящее время возглавляет министерство сельского хозяйства.



Критикуя Нетаниягу за то, что он отдает приоритет принятию пункта об отмене, который позволил бы его партнерам-харедим уклониться от призыва в армию и мог бы дать "Ликуду" влияние на законы или назначения судей, затрагивающие продолжающийся судебный процесс над Нетаниягу по делу о коррупции, Ганц заявил, что "сейчас нужно спасать жизни от кровожадных террористов с промытыми мозгами, и сплотить всю израильскую общественность, а не потакать политическим прихотям, отменяя закон о воинской повинности или назначения судей для рассмотрения апелляции по вашему судебному процессу".

