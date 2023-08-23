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Ганц призывает Нетаниягу уволить Бен-Гвира
23.08.2023 18:32 Алина Груднева

Ганц призывает Нетаниягу уволить Бен-Гвира

Председатель "Ха-махане ха-мамлахти" Бени Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Соответствующее заявление он сделал, посетив в сопровождении главы партии РААМ Мансура Аббаса город Тира, где 21 августа был застрелен гендиректор муниципалитета Абдель Рахман Кашуа.

"Министрам, которые должны заботиться о безопасности граждан, не хватает способностей и желания помочь арабскому сектору. Бен-Гвир хочет сформировать личную армию вместо того, чтобы следить за наличием полицейских", — сказал Ганц, имея в виду стремление министра сформировать Национальную гвардию.

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