



Ганц призывает Нетаниягу уволить Бен-Гвира

Председатель "Ха-махане ха-мамлахти" Бени Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



Соответствующее заявление он сделал, посетив в сопровождении главы партии РААМ Мансура Аббаса город Тира, где 21 августа был застрелен гендиректор муниципалитета Абдель Рахман Кашуа.



"Министрам, которые должны заботиться о безопасности граждан, не хватает способностей и желания помочь арабскому сектору. Бен-Гвир хочет сформировать личную армию вместо того, чтобы следить за наличием полицейских", — сказал Ганц, имея в виду стремление министра сформировать Национальную гвардию.