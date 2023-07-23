



Ганц призывает коалицию вернуться к переговорам

Бенни Ганц в Кнессете призвал коалицию остановить сегодняшнее законодательство и продвигаться вперед только на основе консенсуса и согласия.



Призывая вернуться к переговорам о судебной реформе, Ганц сказал: “Частичное соглашение о “разумности” не разрешит кризис, если этот законопроект станет первым этапом более широкой революции в управлении Израилем.



По его словам, он знает, что есть некоторые законодатели коалиции, которые заявили премьер-министру, что любое дальнейшее законодательство должно продвигаться на основе консенсуса. "Именно такие рамки сейчас правильны", - говорит он. "Можно остановиться, достичь согласия по поводу обоснования "разумности" и продолжить в рамках полного согласия".



"Мы должны остановиться, договориться и продолжить вместе. Я вновь обращаюсь к премьер-министру и членам коалиции, которые обладают чувством ответственности. Эти рамки [консенсуса] правильны для государства Израиль", - сказал Ганц.



Он добавил: "Я понимаю настоятельную необходимость принятия закона в той или иной форме. Я не хочу вас подавлять. Но нельзя позволить вам раздавить Государство Израиль, повести нас в беспрецедентную пропасть".



"Соглашение в обмен на соглашение" - вот формула. Любое предложение, которое не предотвращает сползание вниз, - это ловушка для государства Израиль и израильского общества. Настало время проявить лидерство, - призвал он коалицию. - Мы стоим перед лицом явной и реальной опасности".



