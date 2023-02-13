



Ганц: Призыв Хульдаи опасен, неуместен и вредит справедливой борьбе

Председатель партии "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц прокомментировал интервью, которое мэр Тель-Авива Рон Хульдаи дал 13-му каналу израильского ТВ.



Ганц сказал: "Мы находимся в период чрезвычайной ситуации и борьбы. Но наша борьба - за израильскую демократию, а не борьба между нами. Боль и страх понятны и имеют право на существование, но мы должны немедленно прекратить насильственный дискурс и буйство с обеих сторон, которые могут привести нас в пропасть. Призыв Хульдаи опасен, неуместен и вредит справедливой борьбе".

