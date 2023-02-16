



Ганц призвал "всех сесть в одну комнату, пока не пойдет белый дым"



Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа, бывший альтернативный премьер-министр и бывший министр обороны Израиля, лидер Махане Мамлахти Бени Ганц выражает чрезвычайную обеспокоенность происходящим в стране.



Ганц выразил эту обеспокоенность скупыми предложениями, опубликованными в твиттере: "Я призываю всех остановиться, сесть в комнату вместе и оставаться в ней, пока не пойдет белый дым, пока мы не достигнем соглашений, которые предотвратят разрыв нашей нации изнутри. Остановить законодательство, остановить игры с обвинениями - просто остановиться. Наш народ нуждается и хочет этого, и мы обязаны сделать это для него. Это наша ответственность как лидеров. Остановитесь и поговорите!"