



Ганц призвал оппозицию "бороться за характер государства"

Уходящий министр обороны Бени Ганц призвал тех, кто выступает против прихода к власти правого религиозного правительства, присоединиться к новой группе "Борьба за характер государства".



Ганц заявил, что пригласил будущих председателей оппозиционных партий создать форум вместе с ним. Об этом сообщает Times of Israel.



"Я вижу формирующуюся реальность в коалиционных соглашениях с точки зрения ущерба демократическим ценностям, и я думаю, что важно создать форум действий, который начнет думать о совместных действиях парламента, общественности и СМИ", - сказал министр.



Бени Ганц добавил: "Мы не будем молчать. Мы будем вместе бороться за характер государства, в сфере образования, судебной системы и ЦАХАЛа".