



Ганц призвал Нетаниягу вернуться к переговорам о реформе

Глава партии “а-Маханэ а-Мамлахти” Бени Ганц в среду вечером выступил с заявлением для СМИ, в котором призвал премьер-министра немедленно вернуться к переговорам о судебной реформе в резиденции президента и остановить принятие законопроекта, ограничивающего использование основания разумности.



Ганц установил условия для переговоров и сказал, что любое будущее законодательство будет продвигаться только при широком согласии. Он заявил, что его замечания были сделаны с ведома лидера оппозиции Яира Лапида, однако воздержался от уточнения, согласен ли Лапид с его предложением.

В своем заявлении Ганц заявил: "Дни трепета наступили рано, мы находимся в канун праздника Тиша Бе-Ав, на пути к опасности разрушения. Ситуация в сфере безопасности является самой сложной из всех, которые мы знаем со времен войны Йом-Кипур. Существует реальная опасность войны на ближних и дальних аренах, терроризм атакует наши улицы, а наши враги получают неверные сигналы, что подрывает сдерживание. Как бывший начальник Генерального штаба и министр обороны я смотрю вам в глаза и говорю - я очень обеспокоен. Это "явная и непосредственная опасность".



Ганц также прокомментировал отказ резервистов служить: "Мы должны остановиться сейчас и сохранить безопасность Израиля, позаботиться о ЦАХАЛе, позаботиться об оперативной компетенции, и я обращаюсь отсюда ко всем - продолжайте выполнять свою жизненно важную задачу по добровольчеству и службе. Я поздравляю президента с его важной речью, но в то же время мы все прекрасно слышали, что сказала администрация. Я говорю вам - Израиль не может потерять свои стратегические активы".



“Помимо этого, высокая стоимость жизни стремительно растет, преступления и убийства на наших улицах влекут за собой жертвы, и, прежде всего, подорвана внутренняя стойкость, великая сила израильского народа. Государство Израиль выиграет любую войну против любого врага, кроме гражданской войны, в которой мы все проиграем, и наш долг сделать все, чтобы предотвратить это. Распад израильского общества - самая большая опасность, с которой мы столкнулись за 75 лет нашего существования. В настоящее время ответственное руководство должно действовать”, — добавил он.



Ганц предлагает: "Уже сегодня вечером мы соберемся в резиденции Президента и обсудим согласованный набросок доктрины разумности, не открывающей окно для коррупции и сохраняющей принципы демократии. Все это при главном принципе: согласие обусловлено согласием. Это тоже основное условие переговоров - чтобы премьер-министр в присутствии президента и при его поддержке взял на себя обязательство, что если мы достигнем договоренностей, то впредь юридические и административные шаги будут осуществляться только по широкому согласию, включая все элементы законодательства, которые обсуждались в резиденции президента. Без широкого согласия не будет продвигаться и дальнейшее законодательство".



Ганц также выступил с угрозой в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу: "Я призываю Нетаньяху и всех ответственных членов Кнессета - на вас лежит национальный долг принять это предложение. Большинству людей, которые выступают против переворота и боятся дискуссии, я говорю - я тоже не доверяю Нетаниягу, но на кону стоит государство Израиль. Если мы достигнем соглашения, а он обманет - он поплатится за это и это приведет к таким протестам, каких мы еще не видели. Мы должны помнить, что наша цель - сохранить демократию, безопасность Израиля и единство всего народа, всего израильского общества во всех его составляющих. Поэтому в данный момент необходимо ответственное руководство, которое поставит Израиль на первое место, и я надеюсь, что оно будет найдено".



В “Ликуде” ответили на замечания Ганца: "После того, как Ганц отверг все компромиссные предложения в резиденции президента и без всякой причины сорвал переговоры, мы надеялись услышать от него серьезное предложение. К сожалению, все, что мы получили, - это очередной диктат. Если Ганц действительно хочет переговоров и компромисса, он приглашается сегодня вечером в кабинет премьер-министра. Вместо пустых маневров Ганц должен потребовать, чтобы его друзья из оппозиции решительно выступили сегодня вечером против отказа, который ставит под угрозу безопасность всех израильских граждан”.



Источники, близкие к министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, ответили: "Любой компромисс с доктриной разумности - это капитуляция перед отказом от службы, перед анархией, перед Эхудом Бараком и Яиром Голаном, и это будет способствовать продолжению неповиновения. У правого правительства нет мандата на то, чтобы поддаваться шантажу".



