



Ганц призвал Нетаниягу уволить Орит Струк

Лидер партии “а-Маханэ а-Мамлахти” Бени Ганц призывает премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить Орит Струк, ультраправого министра, которая сегодня утром сравнила глав израильских служб безопасности с группой “Вагнера”.



“Нетаниягу должен ее уволить”, — сказал Ганц в начале заседания фракции своей партии в Кнессете.



“Никаких осуждений или разъяснений”, — добавляет он, ссылаясь на заявление Нетаниягу, сделанное ранее сегодня, 26 июня.



“Каждая минута, когда она остается у власти, — это удар по национальной безопасности”, — заявляет Ганц, отметив: “Какой сигнал это посылает силам на местах? Для граждан, которые должны соблюдать закон?”

