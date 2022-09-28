



Ганц призвал Аббаса восстановить координацию в сфере безопасности

Министр обороны Израиля Бени Ганц попросил президента Палестинской автономии (ПА) Махмуда Аббаса поработать над восстановлением координации в сфере безопасности, чтобы пресечь попытки посеять хаос, сообщил во вторник политический источник в Тель-Авиве.



"Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас позвонил министру обороны Бенни Ганцу, чтобы поздравить его с еврейским Новым годом", - сообщило информационное агентство ПА WAFA.



Израильский чиновник подтвердил разговор, хотя и короткий, и сказал, что они также обсудили ситуацию с безопасностью в Иудее и Самарии и укрепление координации в сфере безопасности.



Ганц также попросил Аббаса работать над прекращением эскалации.



По словам информированных израильских источников, Ганц воспользовался возможностью, предоставленной Аббасом, чтобы призвать главу ПА "восстановить координацию в сфере безопасности между ПА и Тель-Авивом, как это было раньше", подчеркнув, что это в интересах как израильтян, так и палестинцев.