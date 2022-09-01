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Ганц приветствовал покупку самолетов-заправщиков Boeing
01.09.2022 18:31 Ольга Белозерова

Ганц приветствовал покупку самолетов-заправщиков Boeing

Министр обороны Израиля Бени Ганц приветствует подписание контракта с министерством обороны США, позволяющего производителю самолетов Boeing поставить Израилю четыре самолета-заправщика KC-46.

"Самолеты-заправщики, которые мы закупаем, наряду с приобретением новой эскадрильи F-35, тяжелых транспортных вертолетов, подводных лодок и современного вооружения - будут служить ЦАХАЛу в условиях огромных проблем, близких и далеких, с которыми предстоит столкнуться", - заявил Ганц.

Министр обороны также отметил, что это еще одно доказательства "союза и стратегических отношений израильского и американского оборонных ведомств". 

Как отмечалось ранее, такие самолеты-заправщики могут понадобиться Израиля для потенциальных ударов по Ирану. 

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