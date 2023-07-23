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Ганц присоединился к протестующим у Стены Плача
23.07.2023 09:25 Ирина Демьянова

Ганц присоединился к протестующим у Стены Плача

Сотни людей собрались в воскресенье утром у Стены Плача в Иерусалиме, чтобы принять участие в совместной молитве, прежде чем начать день массовых протестов против судебной реформы. 

Лидера партии "а-Маханэ а-Мамлахти" Бенни Ганца видели в воскресенье утром у Стены Плача. Он сказал 12 каналу: "В нации есть раскол, и его нужно лечить. Нетаниягу должен остановить закон".

Согласно информации 12 канала, после молитвы демонстранты выстроятся в живую цепь от Стены Плача до Кнессета. 
 

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