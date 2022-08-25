



Ганц прибыл на встречу с главой CENTCOM США

Министр обороны Бени Ганц прибыл на встречу с главой Центрального командования США генералом Майклом Куриллой.

Он прибыл на переговоры в четверг, 25 августа, в Тампе, штат Флорида.

Ожидается, что стороны обсудят пути расширения сотрудничества между Израилем и вооруженными силами США, а также методы противодействия иранской угрозе на Ближнем Востоке.

Ганц намерен обсудить с Куриллой израильско-американское военное сотрудничество относительно Ирана по сценариям, при которых будет или не будет заключена ядерная сделка.