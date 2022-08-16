



Ганц: пресечем любые попытки нарушить суверенитет Израиля

Министр обороны Бени Ганц посетил сегодня, 16 августа, штаб-квартиру ШАБАКа вместе с главой службы Ронаном Баром.

Ганц выразил соболезнования семье похороненного сегодня на военном кладбище в Нетании солдата ЦАХАЛа, застреленного "дружественным огнем" в Тулькарме.

"ЦАХАЛ тщательно расследует инцидент, и уроки будут извлечены и усвоены", - сказал он.

Также была проведена оценка ситуации. Министру обороны отчитались г ​​деятельности различных подразделений в оперативном, разведывательном, кибернетическом и технологическом аспектах.

"Я встретился с руководителями, принимавшими участие в операции, которые продемонстрировали мне незаурядные способности в разведке, кибербезопасности и технологиях. Мы продолжим укреплять превосходство Государства Израиль над террористическими организациями вместе — всеми службами безопасности. ХАМАС несет ответственность за Газу. Мы пресечем любые попытки нарушить наш суверенитет", - добавил он.