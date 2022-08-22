



Ганц предупреждает "Хизбаллу": любая атака приведет к войне

Любое нападение на газовые месторождения Израиля может спровоцировать войну.

Такое предупреждение "Хизбалле" сделал министр обороны Бени Ганц.

Таким образом он ответил на угрозы со стороны террористической организации, которая пригрозила "отрезать" Израилю руки, если он получит доступ к спорному морскому месторождению.

Что примечательно, между Ливаном и Еврейским Государством продолжаются затянувшиеся переговоры по поводу демаркации морских границ при посредничестве США.

"Любая атака "Хизбаллы" на израильское газовое месторождение может привести к войне. Мы сильны и готовы к такому сценарию, но мы этого не хотим", — сказал Ганц в интервью радиостанции 103 FM.

По его словам, добыча газа начнется тогда, когда месторождение Кариш будет готово к этому.