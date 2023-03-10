



Ганц повторил свой призыв к Нетаниягу относительно Бен-Гвира

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц повторил свой вчерашний призыв к премьер-министру Биньямину Нетаниягу относительно увольнения министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.



Об этом он написал в пятницу, 10 марта.



"Политический яд, который Бен-Гвир впрыскивает в полицию, ставит под угрозу граждан Израиля, я призываю Нетаниягу к его увольнению до того, пока это не привело к катастрофе", - сказал он.



Такой комментарий Ганц сделал на фоне решения отстранить командующего округом Тель-Авива Амихая Эшеда от должности.



