



Ганц посетит США и Японию с официальным визитом: детали

Министр обороны Бени Ганц отправится в США и Японию на этой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны.

Утром, 25 августа, Ганц вылетит во Флориду. Он впервые встретится с начальником Центрального командования США Майклом Эриком Куриллой.

После этого, судя по графику, он должен встретиться с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Их встреча состоится в пятницу.

На следующий день, вечером, Ганц отправится в Японию с официальным визитом.