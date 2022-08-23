Ганц посетит США и Японию с официальным визитом: детали
Министр обороны Бени Ганц отправится в США и Японию на этой неделе.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны.
Утром, 25 августа, Ганц вылетит во Флориду. Он впервые встретится с начальником Центрального командования США Майклом Эриком Куриллой.
После этого, судя по графику, он должен встретиться с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Их встреча состоится в пятницу.
На следующий день, вечером, Ганц отправится в Японию с официальным визитом.