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Ганц посетит США и Японию с официальным визитом: детали
23.08.2022 20:55 Алина Груднева

Ганц посетит США и Японию с официальным визитом: детали

Министр обороны Бени Ганц отправится в США и Японию на этой неделе.

 
Об этом сообщает пресс-служба минобороны.
 
Утром, 25 августа, Ганц вылетит во Флориду. Он впервые встретится с начальником Центрального командования США Майклом Эриком Куриллой.
 
После этого, судя по графику, он должен встретиться с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Их встреча состоится в пятницу.
 
На следующий день, вечером, Ганц отправится в Японию с официальным визитом.

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