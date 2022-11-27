



Ганц посетил войска ЦАХАЛа на Голанских высотах

Уходящий министр обороны Бени Ганц посетил 210-ю дивизию ЦАХАЛа на Голанских высотах и ​​провел оценку обстановки с участием командующего Северным командованием генерал-майора Ури Гордина, начальника региональной стратегии Таля Кальмана и командира 210-й дивизии Сиона Ратзона.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Ганц заявил, что действия, предпринятые за последние два с половиной года перед лицом угроз со стороны Сирии и Ливана, а также перед лицом иранских попыток укрепления позиций, являются значительными и привели к многочисленным достижениям, которые обеспечили стабильность безопасности и повышение планки сдерживания в регионе.



Министр подчеркнул исключительную важность продолжения операций по предотвращению и пресечению проникновения иранцев во все районы и поблагодарил командиров и солдат за их важный вклад в обеспечение безопасности жителей севера страны и всего Израиля.