



Ганц: Политика не может быть важнее безопасности

Лидер партии "Маханэ Мамлахти" Бени Ганц — бывший министр обороны и бывший начальник штаба ЦАХАЛа — говорит, что со стороны премьер-министра Биньямина Нетаниягу безответственно оставлять министра обороны Йоава Галанта в подвешенном состоянии между увольнением и продолжением работы.



На прошлой неделе Нетаниягу объявил, что увольняет Галланта после того, как министр обороны провел пресс-конференцию, призывающую к прекращению продвижения закона о пересмотре судебной системы.



Днем позже сам Нетаньяху объявил о приостановке принятия законодательства и еще не отправил Галанту официальное письмо об увольнении, но и не отказался от увольнения.



"Невозможно смириться с тем, что Государство Израиль в сложной ситуации с безопасностью в месяц Рамадан и в условиях целого ряда угроз и вызовов возглавляет условный министр обороны", — написал Ганц в Twitter. .



"Пришло время для Нетаниягу остановить этот смертельный вред безопасности и немедленно вернуть министра Галана на свой пост — политика не может быть важнее безопасности", — добавил Ганц.

