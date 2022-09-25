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Ганц поклялся не присоединяться к правительству Нетаниягу
25.09.2022 11:50 Алина Груднева

Ганц поклялся не присоединяться к правительству Нетаниягу

Министр обороны Бени Ганц пообещал, что не будет сидеть с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу в правительстве.

 
Об этом он сказал в интервью 12 каналу.
 
"Если Нетаниягу получит 61 мандат, это будет экстремистское правительство, которое потащит страну к дальнейшей радикализации. Я не буду его частью", — сказал он. 
 
По словам Ганца, он не стал бы сотрудничать с Нетаниягу в рамках ротации, даже если бы ему предложили первым занять пост премьер-министра.

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