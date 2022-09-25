



Ганц поклялся не присоединяться к правительству Нетаниягу

Министр обороны Бени Ганц пообещал, что не будет сидеть с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу в правительстве.

Об этом он сказал в интервью 12 каналу.

"Если Нетаниягу получит 61 мандат, это будет экстремистское правительство, которое потащит страну к дальнейшей радикализации. Я не буду его частью", — сказал он.

По словам Ганца, он не стал бы сотрудничать с Нетаниягу в рамках ротации, даже если бы ему предложили первым занять пост премьер-министра.