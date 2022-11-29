Новости » Политика
Ганц поговорил с турецким коллегой
29.11.2022 20:52 Алина Груднева

Ганц поговорил с турецким коллегой

Министр обороны Бени Ганц провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром.

 
Глава оборонного ведомства Израиля в ходе разговора упомянул потепление отношений между двумя странами.
 
"Я сказал министру обороны Турции, что уверен, что тенденция к более тесным связям в сфере безопасности между странами сохранится при новом правительстве", — сказал Ганц.
 
Он выразил соболезнования в связи с недавней террористической атакой в ​​Стамбуле. Также министр поблагодарил Акара за осуждение Турцией терактов в Иерусалиме на прошлой неделе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы