



Ганц поговорил с турецким коллегой

Министр обороны Бени Ганц провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Глава оборонного ведомства Израиля в ходе разговора упомянул потепление отношений между двумя странами.

"Я сказал министру обороны Турции, что уверен, что тенденция к более тесным связям в сфере безопасности между странами сохранится при новом правительстве", — сказал Ганц.

Он выразил соболезнования в связи с недавней террористической атакой в ​​Стамбуле. Также министр поблагодарил Акара за осуждение Турцией терактов в Иерусалиме на прошлой неделе.