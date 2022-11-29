Ганц поговорил с турецким коллегой
Министр обороны Бени Ганц провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром.
Глава оборонного ведомства Израиля в ходе разговора упомянул потепление отношений между двумя странами.
"Я сказал министру обороны Турции, что уверен, что тенденция к более тесным связям в сфере безопасности между странами сохранится при новом правительстве", — сказал Ганц.
Он выразил соболезнования в связи с недавней террористической атакой в Стамбуле. Также министр поблагодарил Акара за осуждение Турцией терактов в Иерусалиме на прошлой неделе.