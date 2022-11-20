



Ганц поговорил с министром обороны Азербайджана: подробности

Министр обороны Бени Ганц в воскресенье утром, 20 ноября, побеседовал со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. В ходе разговора Ганц выразил благодарность за решение Азербайджана открыть посольство в Израиле.



"Сегодня утром я разговаривал со своим другом, министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым. Я поблагодарил его от имени оборонного истеблишмента Израиля за важное решение, принятое азербайджанским парламентом, об открытии посольства в Израиле. Я также поблагодарил его за партнерство и приверженность укреплению оборонных отношений между Израилем и Азербайджаном на протяжении многих лет. Это отражает глубокую дружбу между нашими странами, которая, я уверен, будет развиваться и дальше и окажет положительное влияние на регион", - скзаал Ганц по итогам разговора.