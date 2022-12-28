



Ганц поговорил с Махмудом Аббасом

Под конец своей каденции на должности министра обороны Израиля Бени Ганц провел переговоры с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом.



Стороны обсудили сотрудничество Израиля с палестинцами в сфере безопасности.



Ганц подчеркнул "важные связи" между Израилем и ПА в ходе телефонных переговоров. Он сказал Аббасу, что "крайне важно поддерживать открытый канал связи и координации".



Также он отметил, что меры, предпринятые против Израиля на международной арене еще больше откатят любой политический процесс в будущем.