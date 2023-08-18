



Ганц поднялся в рейтинге на фоне переговоров о правительстве единства – опрос

Блок "Махане-Мамлахти" Бени Ганца поднялся до 31 мандата, но разрыв между коалицией и оппозицией все же сократился в новом опросе, опубликованном “Маарив” 18 августа.



Согласно полученным данным, партия “Ликуд” получит 28 мандатов, “Еш Атид” получит 15 мандатов, ШАС – 10 мандатов, "Яхадут-ха-Тора" – 7, “Религиозный сионизм”, НДИ, РААМ, “Хадаш-Тааль” и “Оцма Йегудит” получат по пять мест каждая, а “Мерец” – 4. Опрос оставляет нынешнюю коалицию с 55 местами, а бывшую коалицию с 60 местами. Хадаш-Тааль традиционно не присоединяется к правительствам.



В опросе респондентов также спросили, считают ли они, что действия правительства могут нанести ущерб их образу жизни: 50% израильтян согласились с этим, а 44% заявили, что не верят в это. Среди светских израильтян 72% выразили обеспокоенность такими перспективами, в то время как 86% израильтян-харедим заявили, что их это не беспокоит.



Также более половины израильтян считают, что скоростной трамвай должен работать в Шаббат.