



Ганц поблагодарил ПА за возвращение тела погибшего друза

Министр обороны Бени Ганц поблагодарил Палестинскую автономию за возвращение тела 18-летнего Тирана Феро из Далият Аль-Кармель.

Соответствующее заявление он сделал утром, 24 ноября.

"Я хотел бы выразить признательность Палестинской автономии за ее действия по возвращению тела Тирана Феро его семье. Это элементарный гуманитарный шаг после подлого и бесчеловечного поступка. Я хотел бы поблагодарить силы безопасности и все органы, которые решительно действовали", - сказал он.

Ганц выразил соболезнования семье погибшего.