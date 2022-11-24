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Ганц поблагодарил ПА за возвращение тела погибшего друза
24.11.2022 07:08 Алина Груднева

Ганц поблагодарил ПА за возвращение тела погибшего друза

Министр обороны Бени Ганц поблагодарил Палестинскую автономию за возвращение тела 18-летнего Тирана Феро из Далият Аль-Кармель.

 
Соответствующее заявление он сделал утром, 24 ноября.
 
"Я хотел бы выразить признательность Палестинской автономии за ее действия по возвращению тела Тирана Феро его семье. Это элементарный гуманитарный шаг после подлого и бесчеловечного поступка. Я хотел бы поблагодарить силы безопасности и все органы, которые решительно действовали", - сказал он.
 
Ганц выразил соболезнования семье погибшего.

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