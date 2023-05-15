



Ганц по-прежнему лидирует, но “Ликуд” набирает обороты – опрос

По данным нового опроса 13 канала, партия Бени Ганца “А-Маханэ а-мамлахти” остается лидером. Если бы сегодня состоялись выборы, партия “А-Маханэ а-мамлахти” получила бы 30 мест в Кнессете, “Ликуд” – 25, “Еш Атид” – 18, ШАС – 10, “Яадут а-Тора” и “Религиозный сионизм” – по 8, РААМ – 6, “Оцма Йегудит”, НДИ и “Хадаш-Тааль” – по 5. “Авода”, “Мерец и “Балада” не получили бы мест в Кнессете.



Таким образом, согласно опросу, коалиционные партии получили бы 56 мест, оппозиционные – 59, Хадаш-Тааль – 5.



54% респондентов положительно оценили руководство премьер-министра Нетаниягу кампанией в Газе, 29% с ними не согласны, и 17% не выразили мнения по этому вопросу.



Основной причиной начала операции в Газе 36% опрошенных считают падение рейтингов “Ликуд”; 35% уверены, кампания нужна была, чтобы восстановить спокойствие на периферии Газы. 13% считают причиной давление со стороны Бен-Гвира, не дали ответа 16%.



На вопрос, сколько времени пройдет до следующего конфликта в Газе, 53% ответили, что пройдут месяцы, 17% – год и более. Речь идет о днях для 12% респондентов, не выразили свои ожидания 18%.



По мнению 37% опрошенных израильтян, лучше справилось с ситуацией в Газе правительство Беннета-Лапида, 34% –нынешнее правительство Нетаниягу, не ответили – 29%.



В опросе приняли участие 701 человек старше 18 лет, которые представляют собой репрезентативную часть взрослого израильского общества. Погрешность составляет 3,7%.