



Ганц: переговоров не будет, если Нетаниягу продвинет закон по реформе

Оппозиционер Бени Ганц заявил, что его партия “Ха-маханэ ха-мамлахти” не вернется к переговорам о судебной реформе, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу начнет законодательный процесс в одностороннем порядке.



“Если будет одностороннее законодательство, переговоров не будет”, — говорит Ганц в комментариях, сделанных во время поездки по югу Израиля.



“Если Нетаниягу пойдет на одностороннее законодательство и снова предпримет такие же агрессивные и стремительные действия, он нанесет вред демократии, израильскому обществу, экономике и безопасности. И после всего этого он тоже потерпит неудачу. У него не будет большинства в народе, у него не будет большинства в Кнессете”, — отметил Ганц.



Ранее сегодня, 18 июня, Нетаниягу пообещал немедленно предпринять шаги по продвижению законодательства, которое блок “Ха-маханэ ха-мамлахти” и партия “Еш Атид” обозначили как красную черту в обсуждениях. Однако в прошлую среду, 14 июня, Ганц и Лапид отказались от переговоров, обвинив Нетаниягу в нарушении своего обещания полностью укомплектовать комиссию по отбору судей.



Ганц призывает Нетаниягу “сдержать свое обещание в резиденции президента и завершить процесс [укомплектования] комиссии по отбору судей, выполнить обещание, данное гражданам Израиля, и достичь договоренностей [по реформе]”.



