



Ганц перед маршем в Бней-Браке: уважайте друг друга, избегайте насилия

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц призвал противников правовой реформы выйти на масштабные акции протеста, которые охватили страну 23 марта.



Соответствующее заявление он сделал днем, 23 марта.



"Призываю всех выйти и провести демонстрацию — у нас чрезвычайное положение. Через неделю политики будут контролировать назначение судей, и это только начало. Цель демонстраций — остановить принятие закона, который изменит лицо страны, достичь переговоров и широких соглашений, которые предотвратят гражданскую войну и сохранят демократию", - сказал он.



По словам Ганца, чтобы не было войны, необходимо действовать ответственно и избегать того, что провоцирует ненависть и насилие.



"Первыми от переворота пострадают меньшинства. Цель – остановить такой переворот. Я призываю жителей Бней-Брака и протестующих, которые намерены прийти сегодня в город, вести себя с уважением друг к другу, не наносить вред образу жизни друг друга и помнить, что в конце концов - мы все братья, так и должно оставаться", - призвал он.