



Ганц: перед лицом террора мы выступаем единым фронтом

Бывший министр обороны, председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц прокомментировал операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.



Он в очередной раз заявил, что поддержит любую деятельность против террора.



"Граждане Израиля, в борьбе с терроризмом и в защите Государства Израиль мы все выступаем единым фронтом. Кто ошибся в своей оценке ситуации — поплатился за это", - сказал он.



По словам Ганца, израильтян ждут тяжелые дни, в ходе которых возможны ракетные обстрелы Еврейского Государства.



"Я знаю, что в случае эскалации мы одержим верх. Это сообщение, которое следует повторить для тех, кто сидит в Газе, в Бейруте, в Тегеране и везде, где они пытаются причинить нам вред", - подчеркнул он.

