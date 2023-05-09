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Ганц: перед лицом террора мы выступаем единым фронтом
09.05.2023 18:23 Алина Груднева

Ганц: перед лицом террора мы выступаем единым фронтом

Бывший министр обороны, председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц прокомментировал операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.

Он в очередной раз заявил, что поддержит любую деятельность против террора.

"Граждане Израиля, в борьбе с терроризмом и в защите Государства Израиль мы все выступаем единым фронтом. Кто ошибся в своей оценке ситуации — поплатился за это", - сказал он.

По словам Ганца, израильтян ждут тяжелые дни, в ходе которых возможны ракетные обстрелы Еврейского Государства.

"Я знаю, что в случае эскалации мы одержим верх. Это сообщение, которое следует повторить для тех, кто сидит в Газе, в Бейруте, в Тегеране и везде, где они пытаются причинить нам вред", - подчеркнул он.
 

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