



Ганц: ПА должна сделать больше для борьбы с террором в Иудее и Самарии

Министр обороны Бени Ганц потребовал от ПА принять меры против террористических группировок в Иудее и Самарии на фоне роста насилия.

Соответствующее заявление он сделал 7 сентября.

"Мы требуем от Палестинской автономии не только выступать против терроризма, но и действовать против него. Оружие на улицах и отсутствие управления в первую очередь наносят ущерб палестинским жителям и самой Палестинской автономии", - сказал Ганц.

По его словам, он предлагает руководству ПА не позволять вооруженным людям, которые стремятся убить израильтян, бродить по территории.

"Мы будем преследовать и останавливать их в деревнях, городах, на дорогах и везде, где это необходимо", - сказал он.

По словам Ганца, израильские военные и полицейские будут преследовать и останавливать преступников в деревнях, городах, на дорогах и везде, где это необходимо.

"В то же время мы позволим большинству, не причастному к терроризму, иметь хорошие средства к существованию", - отметил он.