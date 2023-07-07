



Ганц: Ответственность за кровопролитие – на Нетаниягу

Переговорная группа блока "Махане-Мамлахти" возобновит обсуждение правительственной судебной реформы, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу остановит односторонний закон об отмене применения судами принципа разумности, заявил председатель парламента Бени Ганц на пресс-конференции в четверг, 6 июля.



“Я призываю Нетаниягу прекратить одностороннее законодательство и возобновить уже сегодня переговоры в резиденции президента, если не во имя демократии, если не во имя безопасности, если не во имя экономики, то во имя целостности народа Израиля и предотвращения кровопролития”, – сказал Ганц в своем первом публичном выступлении после того, как в среду вечером вспыхнул протест после ухода в отставку начальника полиции Тель-Авива Ами Эшеда, который обвинил правительство в попытке “грубо вмешиваться” в его действия на еженедельных протестах в Тель-Авиве, требующее применения большей силы против протестующих.



Ганц обвинил премьер-министра в том, что он неоднократно выбирал “мелкую политику”, чтобы сохранить спокойствие своей коалиции за счет “народа Израиля и Государства Израиль”.



“Когда мы сталкиваемся с более тяжелыми инцидентами и, не дай Бог, кровопролитием, Нетаниягу не может сказать, что он не знал. Когда он отдает безопасность граждан Израиля в руки Бен-Гвира, он отказывается от них”, – сказал Ганц.



“Нетаниягу говорит об “ответственности” и дико принимает законы; говорит о “смягчении” реформы, но продолжает ее по частям.



“Он видит, что насилие нарастает – выхватывают пистолеты, пытаются затоптать протестующих, напряжение между нами растет, – и продолжает идти по этому опасному пути, который приведет нас к столкновению и, не дай Бог, к гражданской войне”, – заявил Ганц. “Когда люди истекают кровью на улицах, ответственность в первую очередь будет лежать на нем”.



Председатель блока "Махане-Мамлахти" добавил, что если судебные реформы пройдут, то они будут отменены сразу после следующих выборов – и станут “пятном на истории Израиля”. В заключение он подчеркнул, что хотя протестующие и являются реальным буфером против реформ, они не должны прибегать к насилию и подчиняться указаниям полиции.



“Ликуд” вскоре отреагировал заявлением на выступление Ганца.



“Очень жаль, что Бени Ганц не прислушался к главам коалиции, которые месяцами призывали к достижению договоренностей. Вместо этого он потерял время и в итоге сломался под давлением глав протестных движений, отступив от договоренностей и отказавшись от переговоров в резиденции президента. Бени Ганцу нельзя доверять. Он заложник протестов и не хочет или не способен прийти к каким-либо договоренностям. Его единственная цель – тратить больше времени”, – заявила партия.



"Махане-Мамлахти" ответило собственным заявлением.



“Мы предлагаем “Ликуд”, который решил сорвать переговоры и разорвать израильское общество, прекратить причинять вред государству Израиль и народу Израиля – и вернуться к переговорам. Ответственность за кровопролитие – на Нетаниягу”, – отметила оппозиционная партия.





