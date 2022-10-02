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Ганц ответил Нетаниягу на критику соглашения с Ливаном
02.10.2022 14:39 Александр Юзовский

Ганц ответил Нетаниягу на критику соглашения с Ливаном

Министр обороны Израиля Бени Ганц ответил на критику соглашения с Ливаном со стороны Биньямина Нетаниягу.

"Биби, не вмешивайся. Тебя ведут только безответственные политические соображения. Мы продолжим ответственно заботиться о политических и экономических интересах Государства Израиль", — написал он в Twitter.

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