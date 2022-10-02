Ганц ответил Нетаниягу на критику соглашения с Ливаном
Министр обороны Израиля Бени Ганц ответил на критику соглашения с Ливаном со стороны Биньямина Нетаниягу.
"Биби, не вмешивайся. Тебя ведут только безответственные политические соображения. Мы продолжим ответственно заботиться о политических и экономических интересах Государства Израиль", — написал он в Twitter.
ביבי, אל תפריע.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) October 2, 2022
רק שיקולים פוליטיים חסרי אחריות מובילים אותך. אנחנו נמשיך לדאוג לאינטרסים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים של מדינת ישראל באחריות ובממלכתיות.