



Ганц: Отсутствие реакции на запуск из Газы свидетельство лицемерия Бен-Гвира

Лидер партии "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц сегодня утром прокомментировал неудавшийся пуск ракеты из Газы прошлой ночью, который "не был вознагражден".



"И это несмотря на то, что за последние два года мы создали политику гражданского и экономического реагирования против ХАМАСа и террористических организаций в Газе, согласно которой каждая ракета, запущенная в сторону Израиля должна получить наступательный, резкий и четкий ответ", - заявил Ганц.



По его словам, он косвенно критиковал поведение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира: "Даже если было принято правильное и обдуманное решение — лицемерие клавиатурных героев в правительстве во главе с Фироманом из Хеврона сегодня утром вопиет к небу".