



Ганц отрицает наличие соглашения по судебной реформе

Лидер блока “Ха-Маханэ ха-мамлахти” Бени Ганц отрицает, что оппозиция готова согласиться на поэтапную судебную сделку в обмен на включение депутата от оппозиции в комитет по отбору судей.



“Я не знаю ни о каком соглашении”, - говорит Ганц через несколько минут после того, как его коллега, лидер оппозиционной партии НДИ Авигдор Либерман заявил, что, по его мнению, перед выборами в среду будет достигнуто соглашение о выборе членов комитета.



“Я не знаю, на чем основывал свои замечания Либерман. Я не знаю, что знает он”, — говорит Ганц.

