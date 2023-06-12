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Ганц отрицает наличие соглашения по судебной реформе
12.06.2023 15:57 Ирина Демьянова

Ганц отрицает наличие соглашения по судебной реформе

Лидер блока “Ха-Маханэ ха-мамлахти” Бени Ганц отрицает, что оппозиция готова согласиться на поэтапную судебную сделку в обмен на включение депутата от оппозиции в комитет по отбору судей.

“Я не знаю ни о каком соглашении”, - говорит Ганц через несколько минут после того, как его коллега, лидер оппозиционной партии НДИ Авигдор Либерман заявил, что, по его мнению, перед выборами в среду будет достигнуто соглашение о выборе членов комитета.

“Я не знаю, на чем основывал свои замечания Либерман. Я не знаю, что знает он”, — говорит Ганц.
 

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