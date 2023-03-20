



Ганц отклоняет предложение коалиции о переговорах

Депутат Кнессета Бени Ганц отвергает последнее предложение коалиции по отбору судей и переговоры о дальнейших судебных изменениях, как только этот центральный элемент реформы станет законом.



Выступая в начале заседания своей фракции в Кнессете, Ганц сказал, что он и его партия “безоговорочно отвергают предложение коалиции”.



“То, что предлагается, не является односторонним компромиссом. Это односторонний отказ от демократии и израильских ценностей”, - сказал он.



Ганц вновь призвал коалицию ”остановить” весь свой законодательный пакет и ”вступить в переговоры на основе президентских рамок” — отдельного предложения по реформе, которое коалиция быстро отклонила на прошлой неделе.



Оппозиционер говорит, что его партия не будет участвовать в переговорах во время предстоящих апрельских каникул в Кнессете, если коалиция примет до каникул, как она настаивает, закон, который дает политическому большинству широкий контроль над назначением судей.



“Утверждение, что политический выбор судей повысит доверие к судебной системе, не соответствует действительности“, — сказал он, опровергая аргумент коалиции о том, что предоставление политикам большего или полного контроля над выбором судей укрепит подорванное чувство доверия к институту.



“Я призываю каждого порядочного юриста снять свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда, если закон будет принят, и не соглашаться на назначение с политической отметиной на лбу и своими решениями“, — добавил Ганц.



Ганц сказал, что политизация судебной системы знаменует собой первый этап коалиционного плана “салями“ по уничтожению израильской демократии.

“Признаюсь, мне страшно представить, что произойдет в День памяти в следующем месяце для солдат ЦАХАЛа. Будут ли семьи, которые будут говорить себе, что жертва не стоила цены? “, — говорит он.



“Я почти умоляю Нетаниягу остановиться. Мы будем отмечать наше 75-летие среди страшного разлома… Мы должны остановить бедствие. Мы в долгу перед всеми теми в истории сионизма, правыми и левыми, православными и светскими, пережившими Холокост… героями [израильских войн]... осиротевшими семьями, которые потеряли самое дорогое для государства“, — говорит он.



Он сказал, что Израиль должен обеспечить своим детям и внукам еврейскую и демократическую страну. “Мы должны остановить гражданскую войну. Если вы не попытаетесь, общественность вас не простит“, — подчеркнул Ганц.



“Только при остановке и широком согласии судебной реформы народ Израиля выиграет“, — заключил он.



