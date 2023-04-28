



Ганц осуждает речь Левина на акции протеста в Иерусалиме

Лидер “Маханэ Мамлахти” Бени Ганц раскритиковал выступление министра юстиции Ярива Левина на “Марше миллионов”.



"Именно в конце этой святой недели члены коалиции во главе с министром юстиции выбрали вчера путь подстрекательства и лжи, разделения и раскола. Ложные заявления Левина и клевета на Верховный суд вызывают серьезные сомнения в способности достичь договоренностей на переговорах в доме президента, договоренностей, которые так необходимы народу Израиля в это время", - говорится в заявлении Ганца.



Он добавил: "Я не предлагаю никому недооценивать вчерашнюю демонстрацию, пытаться уменьшить или затмить число участников - демонстрация является священным правом в демократическом обществе, и именно за это мы боремся, чтобы даже те, с кем мы не согласны или не согласны с нашим мнением - могли проводить демонстрации."



