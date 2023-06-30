



Ганц осудил письмо с угрозами Нетаниягу: это моральный позор

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц резко осудил письмо с угрозами, подброшенное на могилу брата-героя премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



По его словам, это крайне серьезный инцидент, заслуживающий осуждения.



"Запрещено прибегать к насилию, запрещено угрожать насилием. И помимо серьезности инцидента — осквернение могилы того, кто пал в бою, защищая безопасность Израиля, является моральным позором", - сказал Ганц.



Он выразил надежду и ожидание того, что полиция и ШАБАК найдут и привлекут к ответственности автора этого послания.