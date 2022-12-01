



Ганц осудил Ноам за заявление о погибших египетских солдатах

Министр обороны Бени Ганц осудил заявление партии Ноам, которая назвала египетские войска, сражавшиеся с Израилем в Шестидневной войне 1967 года, "солдатами врага".

По его словам, такие утверждения равносильны тому, чтобы назвать сегодняшний Египет вражеским государством для Израиля.

Соответствующее заявление в Ноам сделали после сообщения "Кан" о том, что Израиль рассматривает возможность установки памятника египетским коммандос, погибшим во время войны.

В партии назвали "бредовой" идею воздвигнуть памятник "в память о солдатах врага, которые пытались нас уничтожить".