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Ганц осудил Ноам за заявление о погибших египетских солдатах
01.12.2022 16:22 Алина Груднева

Ганц осудил Ноам за заявление о погибших египетских солдатах

Министр обороны Бени Ганц осудил заявление партии Ноам, которая назвала египетские войска, сражавшиеся с Израилем в Шестидневной войне 1967 года, "солдатами врага".

 
По его словам, такие утверждения равносильны тому, чтобы назвать сегодняшний Египет вражеским государством для Израиля.
 
Соответствующее заявление в Ноам сделали после сообщения "Кан" о том, что Израиль рассматривает возможность установки памятника египетским коммандос, погибшим во время войны.
 
В партии назвали "бредовой" идею воздвигнуть памятник "в память о солдатах врага, которые пытались нас уничтожить".

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