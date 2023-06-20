



Ганц: Оппозиция поддержит “ответственный ответ” на теракт

Лидер партии “А-Махане а-мамлахти” Бени Ганц заявил, что оппозиция поддержит “ответственный ответ” на теракт возле поселения Эли в Самарии.



“Я хотел бы выразить искренние соболезнования семьям погибших в результате страшной атаки на Эли и пожелать раненым скорейшего и полного выздоровления”, – сказал Ганц.



“В настоящее время требуются решительные и ответственные действия во главе с силовиками. Мы поддержим каждое правильное решение правительства против кровавого терроризма”, – заявил он.



Несколько правительственных чиновников призывают к широкой военной кампании в Иудее и Самарии.