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Бени Ганц
20.06.2023 18:59 Наталья Богинская

Ганц: Оппозиция поддержит “ответственный ответ” на теракт

Лидер партии “А-Махане а-мамлахти” Бени Ганц заявил, что оппозиция поддержит “ответственный ответ” на теракт возле поселения Эли в Самарии.

“Я хотел бы выразить искренние соболезнования семьям погибших в результате страшной атаки на Эли и пожелать раненым скорейшего и полного выздоровления”, – сказал Ганц.

“В настоящее время требуются решительные и ответственные действия во главе с силовиками. Мы поддержим каждое правильное решение правительства против кровавого терроризма”, – заявил он.

Несколько правительственных чиновников призывают к широкой военной кампании в Иудее и Самарии.

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