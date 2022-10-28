



Ганц объяснил отмену своего визита в Грецию

Министр обороны Израиля Бени Ганц объяснил отмену своего визита в Грецию. По его словам, визит был отменен по "техническим причинам и причинам безопасности".



Об этом сообщает издание Ekathimerini.



"Я был вынужден отменить свой визит в Грецию по чисто техническим причинам и соображениям безопасности. Это, конечно, не имеет ничего общего с нашими отношениями с Грецией. Я разговаривал с министром обороны Греции, и он полностью понял ситуацию", - заявил Ганц.



На вопрос о возможности приобретения Кипром системы ПВО "Железный купол", Бени Ганц сказал, что "никаких решений еще не принято".