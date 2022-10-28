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Ганц объяснил отмену своего визита в Грецию
28.10.2022 21:32 Ольга Белозерова

Ганц объяснил отмену своего визита в Грецию

Министр обороны Израиля Бени Ганц объяснил отмену своего визита в Грецию. По его словам, визит был отменен по "техническим причинам и причинам безопасности".

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

"Я был вынужден отменить свой визит в Грецию по чисто техническим причинам и соображениям безопасности. Это, конечно, не имеет ничего общего с нашими отношениями с Грецией. Я разговаривал с министром обороны Греции, и он полностью понял ситуацию", - заявил Ганц.

На вопрос о возможности приобретения Кипром системы ПВО "Железный купол", Бени Ганц сказал, что "никаких решений еще не принято". 

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