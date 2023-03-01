



Ганц: Смотрич стремится устроить вторую Накбу

Лидер оппозиционной партии “Маханэ а-Мамлахти” Бени Ганц заявил во вторник, что министр финансов Бецалель Смотрич и другие члены правительства поддерживают хаос в Иудеи и Самарии. Он подчеркнул, что рост насилия приведет к краху, пишет The Times of Israel.



“Смотрич хочет вызвать еще одну палестинскую Накбу, чтобы люди ушли неизвестно куда. Но мы, израильтяне, никуда не пойдем, и палестинцы никуда не пойдут “, — сказал Ганц в эфире армейского радио.



Ганц сказал, что Смотрич и другие крайне правые чиновники намеренно пытались предотвратить решение о создании двух государств.



“С его точки зрения, эскалация — это хорошо, создание поселений в самых густонаселенных частях Иудеи и Самарии — это хорошо, демонтаж Палестинской автономии — это хорошо”, — сказал Ганц о Смотриче.



Ганц отметил, что действия поселенцев в палестинском городе Хавара в воскресенье представляет риск для Израиля. Он назвал бунтовщиков “ополчением при поддержке некоторых деятелей коалиции”.



“Меня очень беспокоит поддержка, которую это получило от некоторых политиков, которые вместо того, чтобы успокоить ситуацию, вышли с факелами в место, полное газовых паров. Это не то, как действует ответственное руководство. Не так поступает развитая страна, не так поступает законопослушная страна ”, — сказал Ганц.



Но больше всего оппозиционер обеспокоен действиями премьер-министра Нетаниягу.



“Проблема не в Смотриче, и не в Бен-Гвире, и не в Фогеле. Проблема в Нетаниягу. Он позволяет системе развалиться. Это все ответственность Нетаниягу, а не его эмиссаров ”, — сказал Ганц.



Он отметил: “Это очень опасный склон, на котором нельзя стоять. У нас только одна армия. Поджигание земли не кажется мне самым безопасным способом“.



Сообщается, что после бунта в Хавара Смотрич не осудил беспорядки, выразил понимание и призвал “не брать закон в свои руки”, пообещав, что правительство пошлет реальный ответ на террор, как военный, так и поселенческий. Кроме того, Смотрич "лайкнул" твит заместителя мэра Cамарии, в котором он призвал "стереть с лица земли деревню Хавара".



