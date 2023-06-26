



Ганц обещает отменить судебную реформу в случае формирования им правительства

Бывший министр обороны и начальник Генштаба Бени Ганц заявил, что блок “Ха-Маханэ ха-Мамлахти” выступает против отказа резервистов служить, даже в знак протеста против того, что он назвал “судебным переворотом” коалиции.



“Мы ценим людей, которые выражают свою озабоченность, — говорит он, — но мы против отказов”.



Ганц, который вчера вечером, 25 июня, опередил “Ликуд” Нетаниягу в опросе на 12 канале, говорит, что он отменит любой закон о пересмотре судебной системы в составе будущего правительства.



“В любом правительстве, которое я создам или приму участие в будущем, я позабочусь о том, чтобы их отмена была установлена законом”, — говорит он.



