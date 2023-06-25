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Ганц об отставке Шабтая: смелый и честный человек
25.06.2023 20:39 Алина Груднева

Ганц об отставке Шабтая: смелый и честный человек

Бени Ганц прокомментировал окончание срока полномочий полномочий главы полиции ИЗраиля Коби Шабтая.

"Это смелый и честный человек, кавалер ордена мужества и превосходства, который за время службы не раз был ранен, и кто будет продолжать служить Государству Израиль до последней минуты в униформе и за ее пределами», - сказал он.

По словам министра, он благодарен Шабтаю за выполнение службы. Сам же бывший глава израильской полиции отметил, что выступает против премьер-министра Биньчмина Нетаниягу.

"Если у Нетаниягу осталась хоть какая-то честность и забота о безопасности граждан Израиля, он должен убедиться, что такой безответственный человек, как Бен-Гвир, не будет тем, кто назначит следующего комиссара.Он не подходит для этого. Это будет ущерб общественной безопасности и большой ущерб полиции на долгие годы», - подчеркнул он.
 

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