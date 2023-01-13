



Ганц об атаке Смотрича на Кохави: долг начальника штаба - говорить правду

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц подверг критике ответ министра финансов Бецалеля Смотрича уходящему в отставку начальнику штаба ЦАХАЛа Авиву Кохави.



Соответствующее заявление он сделал днем, 13 января.



"Смотрич и Нетаниягу, вы запутались. Профессиональный долг начальника штаба состоит в том, чтобы говорить правду и делать предупреждения, даже если политикам это неприятно слышать", - сказал Ганц.



Он повторил слова Кохави о том, что "кампания запугивания" высокопоставленных представителей оборонного истеблишмента нанесет ущерб безопасности не меньше, чем "деструктивное разделение власти в Иудее и Самарии по политическим причина".



Бывший министр обороны призвал всех высших должностных лиц в системе безопасности страны делать так, чтобы их голоса были услышаны на государственном и профессиональном уровне.



"Нетаниягу и Галант должны поддержать начальника штаба и немедленно осудить политическую атаку на него", — призвал Ганц.

