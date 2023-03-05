



Ганц о заявлении Левина , Смотрича и Ротмана: хватит плести ерунду

Председатель Махане Мамлахти Бени Ганц отреагировал на совместное заявление министров юстиции и финансов, а также председателя комитета по законодательству, которые призвали к переговорам по поводу правовой реформы.



Ганц атаковал: "Уважаемый министр юстиции и председатель комитета по законодательству - хватит плести ерунду. Комитет по законодательству сейчас заседает и спешит вперед, а вы хотите, чтобы мы пришли поговорить? Не надо ждать до вторника, объявите, что вы останавливаетесь - и мы встретимся сегодня в офисе президента".