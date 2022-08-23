Ганц о ядерной сделке: Израиль сохранит за собой свободу действий
Израиль сделает все возможное, чтобы повлиять на ядерную сделку.
Такое заявление сделал министр обороны Бени Ганц.
По его словам, Израиль поддерживает связь с США и странами региона по поводу переговоров о восстановлении ядерной сделки.
"Мы сделаем все возможное, чтобы повлиять на соглашение", — сказал он.
Ганц подчеркнул, что Израиль не будет участником какого-либо соглашения.
"Израиль сохранит свою свободу действий по мере необходимости", - добавил он.