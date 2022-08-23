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Ганц о ядерной сделке: Израиль сохранит за собой свободу действий
23.08.2022 21:22 Алина Груднева

Ганц о ядерной сделке: Израиль сохранит за собой свободу действий

Израиль сделает все возможное, чтобы повлиять на ядерную сделку.

 
Такое заявление сделал министр обороны Бени Ганц.
 
По его словам, Израиль поддерживает связь с США и странами региона по поводу переговоров о восстановлении ядерной сделки.
 
"Мы сделаем все возможное, чтобы повлиять на соглашение", — сказал он.
 
Ганц подчеркнул, что Израиль не будет участником какого-либо соглашения.
 
"Израиль сохранит свою свободу действий по мере необходимости", - добавил он.

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