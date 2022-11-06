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Ганц о том, что его назвали "убийцей": "Такие же крики были 27 лет назад"
06.11.2022 18:48 Ольга Белозерова

Ганц о том, что его назвали "убийцей": "Такие же крики были 27 лет назад"

Уходящий министр обороны Бени Ганц произносит пламенную речь на заседании Кнессета, посвященному памяти Ицхака Рабина.

В ходе своего выступления Ганц упомянул, как ему кричали слово "убийца" во время посещения Стены Плача в ночь перед выборами, сообщает Times of Israel.

"Это были точно такие же крики, только 27 лет спустя. Давайте думать не о том, что привело к той страшной ноябрьской ночи, а о том, что, не дай бог, может привести к следующей", - заявил Ганц. 

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